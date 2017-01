Nordjyllands Politi åbner fotovognen på twitter

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 10:45

Af: Redaktionen Via profilen kan interesserede følge arbejdet direkte fra en af politiets nye fotovogne. I fotovognen vil politiets måleoperatør have selskab af endnu en medarbejder fra politiet, der vil udsende beskeder online om arbejdet med at måle trafikanternes hastigheder.Beskederne udsendes som såkaldte tweets via Nordjyllands Politis profil på det sociale medie, Twitter.







Fokus på sikkerhed på vejene

Faglig leder af den automatiske fartkontrol, ATK, ved Nordjyllands Politi, politiassistent Kim Haubro, forklarer, at politiet har taget initiativet, fordi myndighederne først og fremmest har et ønske om at sætte fokus på trafiksikkerheden - på en lidt anderledes måde.





- Fart er en af store dræbere i trafikken, og fotovognene skal bidrage til, at trafikanterne letter trykket på speederen, siger Kim Haubro og tilføjer:





- Vi vil selvfølgelig også gerne vise vores arbejde på en lidt anden måde - og det kan de sociale medier bidrage til.





Politiassistent Kim Haubro tilføjer, at politiet ikke kommer til at tweete fast fra fotovognene. Det vil nemlig binde resurser, men han erkender dog i samme ombæring, at det også skyldes, at politiet ikke konsekvent ønsker at fortælle præcist, hvor fotovognene holder.





- Det vil vi gøre nogle gange, men langt fra altid, siger Kim Haubro.





Antal måletimer er vigtigere end bøder

Politiassistent Kim Haubro understreger, at de målkrav, politiet er underlagt, er bundet op på antal af timer, der måles - ikke på antallet af fartbøder.





- Vores interesse i Færdselspolitiet er at få nedbragt antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Så kan vi med vores fotovogne bidrage til, at færre bilister kører for stærkt, fordi de ved, at vi er mere massivt til stede, så er vi tilfredse, siger Kim Haubro.





Det får fuld opbakning fra Rådet for Sikker Trafik, hvor administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller understreger, at det betyder meget for trafiksikkerheden, at politiet foretager kontrol på vejene - eksempelvis med fotovogne.





- Kontrol er et vigtigt arbejde. Det får flere trafikanter til at overholde fartgrænserne, hvilket både redder liv og skaber tryghed på vejene, siger Mogens Kjærgaard Møller.





Ifølge Sikker Trafik er der for høj fart involveret i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken.







Nordjyllands Politi råder over i alt 10 fotovogne, som siden 1. september sidste år har været bemandet med 10 civilt ansatte operatører. Fotovognene kører ud fra politistationerne i både Aalborg, Hobro, Frederikshavn og Hjørring.





