Cyklist kom ind under højresvingende lastbil

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 10:39

Af: Jesper Christensen Ifølge Østjyllands Politi kom den 46-årige kørende på sin cykel mod øst på Vejlby Ringvej og overhalede her en anden cyklist. Ved vejen Vindrosen foretog en 53-årig mandlig chauffør i lastbil et højresving fra Vejlby Ringvej og ind på Vindrosen. Den 46-årige cyklist forsøgte at bremse og undvige, men ramte lastbilens tank og kom ind under lastbilen. Politiet oplyser, at trafikulykken er ved at blive undersøgt - blandt andet at tale med vidner.De pårørende er underrettet.