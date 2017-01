SAS sælger datterselskab

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 10:22

Af: Redaktionen SAS fremhæver, at salget af Cimber A/S følger strategien om at benytte strategiske partnere på ruter med mindre passager-tal og på regionale ruter.









Når salget er gennemført som planlagt til udgangen af januar i år vil CityJet bestille op til 10 nye CRJ900-fly, som vil blive brugt i samarbejdet med SAS. CityJet flyver i dag med 8 CRJ900-fly for SAS.









Cimber A/S har som datterselskab under SAS benyttet SAS-ejede CRJ900-fly.









SAS oplyser videre, at selskabet har indgået en ny seks-årig aftale med CityJet, som betyder, at CityJet vil flyve med 22 CRJ900-fly for SAS.









CityJet har 870 medarbejdere, hvoraf de 200 er beskæftiget i Norden. Medarbejderstaben øges nu med købet af Cimber A/S fra SAS.





































