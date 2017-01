- Vi skal accelerere udviklingen

SCANIA OM BÆREDYGTIGE TRANSPORTER:

Fredag 20. januar 2017 kl: 10:14

Han kan konstaterer, at der de seneste år er sket en positiv udvikling på det område, hvor Scania leverer flere og flere mere bæredygtige køretøjer.- Men bæredygtighed er ikke vægtet nok i samfundet i dag. Vi tror, at vi skal sætte pris på forurening på enhver måde, siger han og peger på, at det vil komme, men ikke hurtigt nok.Derfor ønsker Scania som lastbil- og busproducent at accellerere udviklingen.- Vi ser, at der mangler viden og forståelse hos mange kunder for bæredygtig transport og muligheder.I udviklingen mod bæredygtig transport skal energiselskaberne være med for at sikre forsyningerne af bæredygtig brændstof, sikre at infrastrukturen til energisforsyningen er på plads og dermed skabe tillid til løsningerne.- Og vi er på vej, siger Magnus Höglund og fremhæver tre punkter til til bæredygtig transport:Magnus Höglund peger på, at mejeri-koncernen Arla sammen med Lantmännen og Scania har været partnere i et projekt om mere bæredygtige transport. Lantmännen leverede bæredygtig brændstofproduktion og tankanlæg hos kunder, mens Scania fokuserede på køretøjerne med Euro 6-motorer, service med fokus på CO2-udslip og “Total Cost of Ownership”, og Arla brugte i bilerne i den daglige transport.Resultatet var efter et år 55 procent mindre CO2-udslip, 3 procent færre omkostninger pr. transporteret ton og effektivitet, der var blevet øget med 9 procent.- Og Arla gjorde det i forvejen ganske godt, siger Magnus Höglund og fortsætter:- Det er et eksempel på, at det er den vej, vi skal.Han peger på, at vi allerede kan gøre noget i dag, hvor der et alternative brændstoffer på markedet - eksempelvis gas, biodiesel, HVO og etanol (sprit).Magnus Höglund forklarer, at godstransportområdet kan deles op i tre forskellige områder, hvor der vil være forskellige løsninger. Nogle løsninger går igen, mens andre er forskellige fra område til område.Når det drejer sig godstransport i og mellem byer er de alternative brændstoffer og tekniske løsninger i dag:Mens de i fremtiden vil være:Når det drejer sig om bygge- og anlæg, mineindustri og lignende er de alternative brændstoffer og tekniske løsninger i dag:Mens de i fremtiden vil være:Når det drejer sig om regionale- og internationale transporter er de alternative brændstoffer og tekniske løsninger i dag:Mens de i fremtiden vil være: