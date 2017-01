- Sjælden lastvogn supplerer samlingen på Volvo-museet i Göteborg

Torsdag 19. januar 2017 kl: 17:30

Af: Redaktionen Volvo-museet har tilføjet en Titan Tiptop lastvogn i tiptop stand til samlingen.Som den første tunge frembyggede europæiske lastbil, der havde førerhus, der kunne tippes, var Volvo Titan Tiptop en sensation. Den manglende motorhjelm foran føreren dannede standarden for, hvordan de europæiske lastbiler kom til at se ud - og hvordan de ser ud selv i dag.













Brødrene Robert og Rustan Eliasson, der nu har solgt lastvognen til museet, reddede den fra en langsom død ude på en mark.



- Det krævede en masse arbejde at få den i så god stand, men nu er den nok også den mest fuldendte Titan Tiptop, der findes i dag. Vi har brugt en enorm mængde tid på at køre rundt og finde originale dele i hele Sverige og også i Norge, siger Rustan Eliasson.









- Beslutningen om at købe bilen tilbage og renovere den var nok mere følelsesladet end logisk, men det var bestemt det hele værd, siger Rustan Eliasson.











Som ny transporterede lastvognen eksempelvis gods mellem Sverige og Finland. Robert Eliasson købte lastbilen som teenager i begyndelsen af ​​80'erne og brugte den i nogle år. Efter at han solgte bilen i 1986 blev den sendt til skrot, og den tilbragte otte år på en mark.- Beslutningen om at købe bilen tilbage og renovere den var nok mere følelsesladet end logisk, men det var bestemt det hele værd, siger Rustan Eliasson. - For os er det naturligvis fantastisk, at vi fik mulighed for at købe denne bil, og oven i købet i en rigtig fin original stand. Den repræsenterer en vigtig epoke i Volvo Trucks’ historie, og supplerer derfor samlingen rigtig godt, siger Søren Nyeboe, direktør for Volvo-museet.

Modellen blev produceret mellem 1964-65, men den hurtige udvikling inden for design betød, at der ikke nåede at blive produceret mere end 1.429 eksemplarer, inden det var tid til den næste model.