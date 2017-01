Renault Trucks trykker metal på 3D-printer

Torsdag 19. januar 2017 kl: 10:07

Af: Redaktionen Hos Powertrain Engineering-afdelingen hos Renault Trucks i Lyon arbejder man på en fremtidig motorfremstillingsproces. En prototype på en DTI 5 4-cylindret Euro 6 trin C motor er blevet designet udelukkende ved hjælp af 3D-print.Selvom den komplette motor allerede var færdigdesignet virtuelt, blev vippearme og knastaksler fremstillet af metal 3D-print og med held testet i 600 timer inde i en Euro 6-motor.- Målet med dette projekt er at demonstrere den positive indvirkning, som metalblandingen har på en motors størrelse og vægt. Denne proces har gjort det muligt for os at reducere vægten af ​​en fire-cylindret motor med 120 kg svarende til ca. 25 procent, forklarer Damien Lemasson, der er projektleder hos Renault Trucks.- Testene beviste holdbarheden af motorkomponenter lavet i metal 3D-print. Det er ikke bare kosmetisk.Metalblandingsfremstillingen åbner nye muligheder for udviklingen af termiske motorer. Denne proces, som virker ved at tilsætte materialer lag efter lag, kan anvendes til at skabe komplekse organiske former samt optimere dimensioneringen af ​​dele og reducere antallet af samleprocesser og dermed antallet af komponenter i en motor.- Additiv fremstillingsvirksomhed frigør os fra begrænsninger og tillader større kreativitet hos ingeniørerne. Denne procedure er en kilde til banebrydende teknologi til fremtidens motorer, der vil blive lettere og mere funktionelle og dermed have en optimal ydeevne, siger Damien Lemasson.Antallet af komponenter i DTI 5 motoren er blevet reduceret med 25 procent, hvilket svarer til 200 færre dele.For transportvirksomheder medfører metal 3D-print en række fordele. De vil kunne optimere deres flådes samlede driftsomkostninger, lige som en reduktion i motorvolumen vil føre til større nyttelast og lavere brændstofforbrug.På kort sigt kan fremstillingsproceduren bruges til meget specifikke enheder eller små serier. I forlængelse af de indledende test, vil ingeniører hos Renault Trucks fortsætte med at arbejde med denne fremstillingsproces for yderligere at øge ydeevnen og funktionaliteten af ​​lastbilkomponenter.