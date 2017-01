DAF nummer 5.000 er blevet samlet i Taiwan

Onsdag 18. januar 2017 kl: 09:06

Af: Hans Windeløv, ltl.dk Hver uge sender DAF Trucks komponenter til LF, CF og XF105 serierne fra sine fabrikker i Eindhoven og Leyland til Taiwan, hvor DAF’s partner, Formosa Plastics Group, samler omkring fire lastbiler om dagen. Drivkraften i alle køretøjer er de meget driftssikre og økonomiske Euro 5 Paccar motorer. For to år siden blev den topmoderne samlefabrik i Dadu udvidet betydeligt for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter DAF lastbiler i Taiwan.- Kvaliteten af DAF lastbiler samlet i Taiwan er på samme høje niveau som de lastbiler, der kommer ud af fabrikken i Holland og Storbritannien, siger Geert van Genugten, som er ansvarlig for salg i Sydøstasien hos DAF Trucks.Den taiwanske DAF-lastbil nummer 5.000 var en CF 85.410 trækker, som skal anvendes til transport af råvarer til papirindustrien.DAF lastbilernes kvalitet kombineret med et lavt brændstofforbrug er højt værdsat af de taiwanske transportvirksomheder.- Den fremragende driftssikkerhed og de lave omkostninger pr. kilometer gør, at DAF lastbiler sætter standarden i branchen, fremhæver Wilfred Wang, der er formand og direktør for Formosa Plastics Group, som forklaring på DAF’s succes i Taiwan.- På kort tid har et tæt netværk af DAF forhandlere desuden udviklet sig på øen, der tilbyder førsteklasses service og levering af reservedele.Richard Zink, marketing- & salgsdirektør hos DAF Trucks, har set, hvordan det taiwanske lastbilmarked har taget DAF til sit hjerte.- Vi er virkelig stolte af vores partnerskab med Formosa Plastics Group. Sammen bygger vi fantastiske lastbiler, der overstiger kundens forventninger. Flere og flere kendte taiwanske transportvirksomheder vælger DAF. Ligesom i resten af verden, vælger de bevidst vores DNA: uovertruffen kvalitet, lave samlede driftsomkostninger, højeste oppetid og brancheførende komfort for chaufføren, siger han.