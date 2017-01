Volvo Trucks tog 53 procent af de tunge på Færøerne

Mandag 16. januar 2017 kl: 15:10

Af: Redaktionen Han betragter nedgangen i totalmarkedet som en forskydning i salget af nye lastbiler, som skyldes, at flere biler står hos opbyggere eller er i ordre. I 2017 forventer han et totalmarked på cirka 30 tunge lastbiler, og af dem forventer han, at halvdelen igen vil være fra Volvo.





Han bygger sin forudsigelse på, at færøsk økonomi har det godt. Der er vækst i produktion og eksport og fremgang i beskæftigelsen i alle erhverv - fiskeri og fiskeopdræt er stadig de primære indtægtskilder i færøsk økonomi.

Volvo har tradition for at sælge en bred vifte af opbygninger på Færøerne så som tank-, renovations-, distributions-, anlægs- og kranbiler.





PL Storbilar i Hvalvik har siden 2010 været Volvos forhandler på Færøerne.





Om PL Storbilar

Volvo-forhandler på Færøerne

Etableret 1. juni 2010

Værksted i Hvalvik centralt på Færøerne

Beskæftiger 12 medarbejdere



Der bor omkring 50.000 mennesker på de 18 øer, der udgør Færøerne







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.