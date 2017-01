Vognmand tog sydover for at tage en trailer med nordover

Mandag 16. januar 2017 kl: 15:02

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der er tale om en tip-trailer med et chassis opbygget med længdevanger opsvejst i I-pro med stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et .Kassen er opbygget i aluprofiler med en indvendig tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående aluminiumplade i speciel slidstærk kvalitet. Kassen er beklædt med 15 mm kunststof i bund og med 10 mm på siderne.Traileren er leveret med fire 9 tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring. Første og fjerde aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende.K. Knudsen A/S er et vognmandsfirma med 80 år på bagsmækken. Firmaet er ejet og drevet af Steen Hagemann og Kristian Knudsen. De har med specialiseret sig i transport indenfor byggeindustrien med hovedvægt på levering af sand og grus, distribution med kranvogne, hejse-/ monteringsopgaver, udlejning af affalds- containere, blokvognstransporter og specialtransporter med mere.