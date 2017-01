Fynboer præsenterer blomsten af deres arbejde med rullebure

Fredag 13. januar 2017 kl: 14:38

Af: Redaktionen Teamet bag Uni-Troll er en gruppe innovative fynboer med stor erfaring med gartneribranchens store ressourceforbrug i alle led af forsyningskæden.- Siden jeg fratrådte som bestyrelsesformand for Container Centralen A/S, har jeg forsat været besat af udfordringen om at forbedre de meget kostbare og gammeldags håndteringsprocesser fra producent til detailhandel. To kreative kapaciteter kontaktede mig med deres ideer, og udfordringen resulterede dermed i en helt ny standard for en trolley. Vi deler nu ejerskabet af to verdens-patenter og er klar til at imødekomme ønskerne til konceptet fra de mange fremtidige brugere, siger administrerende direktør og medejer af Uni-Troll Europe, Søren Bøgede Andersen.På nuværende tidspunkt tilbyder Uni-Troll to trolley applikationer: Trolley M2 og M3, ideelle for alle led gennem forsyningskæden - fra producent til detailhandlerens salgsopstilling i butikken - uden ompakning.Trolley M2 og M3 er designet til henholdsvis to og tre ISO modulkasser (400x600 mm) pr. lag, og de har fleksibel højde. Derfor kan Uni-Troll anvendes indenfor alle varekategorier - ikke kun til planter og blomster. Uni-Troll er ligeledes godt nyt for medarbejdere, der vil aflastes for uhensigtsmæssige stillinger på arbejdspladsen, fordi bundrammer, søjlerør og hylder kan håndteres automatisk.De nye trolley’er kan let rejses eller pakkes sammen for tom returtransport eller oplagring. Det er især en stor fordel for transportørernes logistik. Transportvirksomheden Alex Andersen Ølund A/S ser eksempelvis et stort potentiale i Uni-Troll’s nye og alternative tilbud.- Vi er begejstrede og optimistiske med hensyn til, hvad vi til nu har set, siger Jan Andersen, der er en af de tre brødre, der ejer Alex Andersen Ølund A/S.Sidste år transporterede Alex Andersen Ølund A/S over 1,5 millioner CC-containere på det europæiske vejnet.- Vi har allerede indvilget i at deltage i de første test og ser store perspektiver og fordele i dette nye progressive design. Alt virker så gennemtænkt; kvaliteten, de fleksible højder, støjreduktion ved hjul, RFID-tags - også på hylderne og muligheden for automatisk håndtering. Alt dette lagt sammen tegner til at give en meget bedre funktionalitet, siger Jan Andersen.Uni-Troll Europe forestiller sig en trolley-pool i Europe, der vil kunne få op til 8,5 millioner enheder i drift om 10 års tid. Brugere inviteres til at blive medejere af poolen via medejerskab af et holdingselskab med ejerandel i forhold til det købte antal trolley’er.En mobil app er ved at blive udviklet. Den skal linke brugernes administrative system direkte til kommunikation med trolleyen og dermed skabe yderligere effektivitet i brugernes forsyningskæde.Trolley M2 og M3 vil blive demonstreret på IPM 2017 i Essen i Tyskland, Hall 5, stand nr. C33 mellem 24. og 27. januar 2017.