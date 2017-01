DAF tager omgivelserne med ro

Fredag 13. januar 2017 kl: 12:58

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den såkaldte ”Silent” version kan leveres i flere af modellerne i DAF’s tre produktserier, LF, CF og XF. I den særlige støjsvage tilstand, som aktiveres via en kontakt på instrument-panelet, kommer støjniveauet for de ekstra støjsvage modeller ned på 72 dB (A). Dermed kan disse modeller kører og levere varer i områder med støjregulativer, som typisk gælder om natten og i de tidlige morgentimer.DAF "Silent" løsningen er en dobbeltløsning. En del af støjreduktionen opnås med en specielt designet gearkasse, som er indkapslet på modellerne CF og XF. Den anden del er "Silent" funktionen i motorens software, der aktiveres via "Silent" kontakten. Hvis kontakten er aktiveret, så ændres motorens software, så blandt andet den maksimale motorhastighed og motorens drejningsmoment begrænses, hvilket resulterer i et lavere støjniveau.DAF regner med, at flere storbyer i Europa vil tage godt imod disse modeller, som allerede nu er at finde på landevejene.