Konkurs stopper sag mod vognmandsfirma

Fredag 13. januar 2017 kl: 12:26

Af: Redaktionen Ved at frifinde den konkursramte vognmandsvirksomhed, kan sagen fortsætte mod de øvrige sigtede i sagen.Anklageren har blandt andet forlangt, at den nu konkursramte virksomhed skulle fratages retten til at drive vognmandsvirksomhed. Med konkursen er det spørgsmål ikke aktuelt. Anklagemyndigheden fastholder sit krav om, at virksomhedens daglige leder skal frakendes retten til at være vognmand.Der ventes dom i sagen i begyndelsen af februar.