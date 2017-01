Tunge interne transporter bliver udført af ekstern transportør

Fredag 13. januar 2017 kl: 11:17

Tæt på kunderne



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi sørger for de interne transporter for Bladt med SPMT (selvkørende og modulopbyggede trailere) og blokvogne. Godset er forskellige typer komponenter, som kan have en vægt på op til flere hundrede ton. Vi har et godt og tæt samarbejde med Bladt, som kun bliver styrket yderligere med underskrivelsen af denne kontrakt, siger Kim Thygesen, der er ansvarlig for Blue Waters aktiviteter på Lindø.Siden Blue Water Lindø blev etableret i 2011, har kontoret markeret sig med en positiv udvikling. Operationerne og aktiviteterne tæller transport, stevedoring, havneagentur og øvrige havnerelaterede opgaver samt håndtering og transport af tunge enheder på op til 1000 ton.Tidligere har kontorets 35 medarbejdere været involveret i større projekter som Odins Bro. Til denne opgave var Blue Waters projektspecialister ansvarlige for at transportere broens fag, som hver vejede over 2.000 ton. Tidligere samarbejde med Bladt Industries tæller blandt andet port handling, stevedoring og agency i forbindelse med Wikinger Offshore havmøllepark samt en række forskellige ydelser i forbindelse med anlæggelsen af Stibroen i Odense.