Mindsteløn i Østrig og i Italien skaber tusmørke

DANSKE SPEDITØRER:

Fredag 13. januar 2017 kl: 10:54

Af: Redaktionen Formanden for Danske Speditørers Fagudvalg Vej & Bane, Karl Christensen, opfordrer alle til at overholde de nye regler, så godt som det nu kan gøres ud fra de informationer, der indtil nu er givet. Han minder især speditørerne om betydningen af god og saglig dialog med vognmændene om, hvem der skal gøre hvad for at leve op til de nye regler.- Vi ved, at mindstelønnen i Italien kun gælder cabotage, mens transitkørsel er undtaget i loven. Indtil videre afventer italienerne en afklaring på, om internationale transporter anses for at gå ind under udstationering. Årsagen er de verserende EU-sager mod Tyskland og Frankrig. Indtil da er internationale transporter altså undtaget de nye regler i Italien, og det er dog et lille lyspunkt i et ellers ret massivt tusmørke, siger Karl Christensen.Som Karl Christensen opfatter situationer, bliver tusmørket forstærket af, at Østrig også har benyttet årsskiftet til at indføre regler for mindsteløn, hvilket han opfatter som et skridt ud ad den protektionistiske vej.- Det er ikke godt det her. Uanset hvordan man vender og drejer det, kan vi nu konstatere, at stadig flere og flere europiske lande følger Tyskland ved at indføre mindsteløn. Det vil gøre det bøvlet og besværligt for alle, der har med lastbiltransport at gøre, siger Karl Christensen og fortsætter.- For speditørerne er der nu endnu flere detaljer og krav at holde styr på, når vi skal være transportarkitekter for lastbiltransporter ned gennem Europa. Det klarer vi selvfølgelig. Vi skal nok fikse det, som vi plejer at gøre. Men det lægger beslag på ressourcer.Karl Christensen tør knap gætte på, hvad andre EU-medlemslande kan finde på, når det handler om mindsteløn.Interesserede kan læse mere om de italienske mindstelønsreglerForhåndsanmeldelse af hver enkelt transport, der kører ind i Østrig, skal ske ved hjælp af en formular, der kan findes