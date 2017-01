Tyske og franske trailere til tunge transporter finder vej til ny samarbejdspartner

Fredag 13. januar 2017 kl: 10:34

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Samarbejdet er kommet i stand via TII’s nordiske salgschef Lars Schødt. Det nye samarbejde gør det muligt for N.C. Nielsen at kunne tilbyde endnu flere løsninger i den absolut tunge ende af skalaen.Siden 1983 har Scheuerle været med til at definere standarden inden for SPMT-trailere, der kan flytte de helt tunge emner som eksempelvis brosektioner, motorer, vindmølletårne, siloer og udstyr til offshore-industrien. SPMT-trailerne, der kan oversættes til selvkørende og modulopbyggede trailere, kan bruges til transport på både offentlig vej og til flytning af sværgods på byggepladser, havneområder og i industrien.Som navnet antyder, bliver SPMT-trailerne opbygget i forskellige moduler og kan indrettes specifikt til den aktuelle transportopgave. Det enkelte modul kan bære op til 245 ton. Akslerne kan dreje 360 grader og styres individuelt med enten fjernbetjening eller påmonteret førerkabine. Et modul kan tilmed forskydes i bredden inden for fastsatte mål og tilpasses præcist til et fastgjort emne.- Vi glæder os meget til samarbejdet med TII Group og til at kunne levere netop disse vogne til de helt tunge opgaver. Vi har oplevet en efterspørgsel på det skandinaviske marked, hvor der bliver flere og flere sværgodstransporter, siger produktchef Bo Nørgaard fra N.C. Nielsen.