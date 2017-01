En test overbeviste vognmanden

Torsdag 12. januar 2017 kl: 11:30

Chauffør Toni Sostack ved sin nye Scania R 450.

Fakta om Sejer & Sønnichsen

Henning Sejer Pedersen og Hans-Christian Sønnichsen indgår i et ligeværdigt samarbejde i vognmandsfirmaet Sejer & Sønnichsen A/S. Konstruktionen er samtidig forberedelsen til et generationsskifte en gang i fremtiden. 80 procent af aktiviteterne foregår i landbruget. Henning Sejer Pedersen overtog virksomheden efter sin far, der stiftede den i 1953.

Af: Redaktionen Vognmandsvirksomheden Sejer og Sønnichsen beskæftiger sig med transport af blandt andet stykgods, frøgræs, grus og meget mere, råder over 10 Scania’er, hvor den ene - en syv år gamle Scania R 500 med 1.3 millioner km på bagen - stod til udskiftning.- Til den kørsel, som Sejer og Sønnichsens nye Scania skal bruges til, er 450 hk nok, siger Scanias salgskonsulent Dennis Knudsen.Han overbeviste de to ejere om, at de skulle teste en af Scania’s R 450 demobiler. Efter en uge, stod det klart. Brændstoføkonomien var overbevisende. V8'eren blev udskiftet med en seks-cylinder med 450 hk.- Stort eller småt - det er ikke så vigtigt. Det som tæller er, at vores kunder får transporteret til den rigtige pris og til aftalt tid. Det er jo netop her, at vi gør en forskel, lyder det fra indehaver HC Sønnichsen.Chaufføren Toni Sostack kan stadig nyde en ny lastbil, der er mere veludstyret end gennemsnittet med stort set alt i Scanias originale komfort- og sikkerhedsudstyr. Den har både premium-sæder med armlæn, varme i sæde samt ventilation og ryglæn samt justerbar støddæmper, læderrat, premium-radio med fjernbetjening i rattet og bluetooth. Der er ligeledes kræset med indretningen i form af en Scania-læderkabine med fuld plysning.Lastbilen har originale sideskørter med integreret sideskab, fuld dørkplade med stor bagkofanger, mens Topline-førerhuset er pyntet med Michelin-mænd, rotorblink, lygtebøjle tryklufthorn og lys i spoileren.Af hensyn til den langsigtede driftsøkonomi har Sejer og Sønnichsen tegnet fire-årig skræddersyet serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning.