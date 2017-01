Scanias brugtvognsafdeling får ny leder

Torsdag 12. januar 2017 kl: 09:58

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Flemming Østergaard har to årtiers erfaring med køb og salg af brugte køretøjer. Han kom til Scania Danmark i 2015 og har det forgangne år været ansvarlig for køb og salg af brugte lastbiler direkte til vognmænd i hele Danmark og udlandet.Scania’s Used Truck Center har det seneste år oplevet en stor efterspørgsel fra danske vognmænd og udenlandske opkøbere, og behovet for rådgivning på brugtbilsområdet er steget. I december 2016 lancerede Scania et nyt koncept for håndtering af brugte lastbiler, og i den forbindelse har man reorganiseret afdelingen.- Vi har introduceret en slags certificering og forsøger dermed at sætte en ny standard for, hvad en brugt lastbil er, siger Flemming Østergaard.Vognmænd køber en brugt Scania af alle de samme grunde, som en ny, nemlig pålidelighed og lave driftsomkostninger. Desuden spiller hurtig levering ifølge Flemming Østergaard en stor rolle inden for brugtbilskøb. Når Scania’s brugte lastbiler er mærket med mærkatet Scania Approved, har Scanias teknikere foretaget en meget nøje og systematisk vurdering af lastbilens stand.- At købe en brugt lastbil hos Scania er næsten lig med at købe en ny. Kunderne får en garanti for god kvalitet og muligheden for at tilkøbe de samme serviceydelser. Vi gør meget ud af rådgive kunderne, når de køber brugt hos os, så de ikke blot får den bedste lastbil, men også den bedste service og den mest optimale totaløkonomi, siger Flemming Østergaard.