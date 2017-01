Vognmand kører frem med 450’ere

Tirsdag 10. januar 2017 kl: 11:37

Af: Redaktionen Kenneth Meilby driver sin vognmandsforretning baseret på dyder som orden i sagerne, overholdelse af reglerne, aflønning efter overenskomsten og respekt for medarbejderne. Derfor har han valgt at overlade den nye bil til en chauffør i stedet for selv at overtage firmaets nyeste bil.Den nye trækker er specificeret med god brændstoføkonomi for øje med Scanias økonomiske 6-cylindrede rækkemotor på 450 hk, gearkasse med integreret overgear og retarder samt enkeltreduceret bagtøj med 3,07:1 i udveksling.Vognmanden ved godt, at Michelin-mændene, tagskiltet og tryklufthornene på taget koster lidt på brændstoføkonomien, men til gengæld er han sikker på, at investeringen i veludstyrede biler kommer godt igen i form af loyalitet fra chaufførerne. Derfor er Highline-førerhuset på den nye R 450’er også udstyret med fuld læderpakke, termosideruder, stort premium-lydanlæg og fuldautomatisk klimaanlæg, mens Buur & Thomsen i Vrå har givet det øvrige førerhus-interiør en omgang.Nordjysk Autolakering i Sæby står bag lakeringen, mens Stiholt i Aalborg har udført den praktiske opbygning med heldækkende alu-dørk, høj galge samt brændstof- og AdBlue-tanke i venstre side og integreret værktøjsskab i højre side bag de fabriksmonterede sideskørter.Bilen har efter leveringen og op til årsskiftet blandt andet kørt med fyrværkeri, men i det nye år er den som de fleste af Kenneth Meilbys øvrige biler beskæftiget med dagligvarekørsel i Danmark.Ud over den nye Scania R 450 leverede Stiholt for nylig en cirka et halvt år gammel Scania R 450 udlejningsbil til Kenneth Meilby, som på sit dieselregnskab kan se, at Scania’s 450 hk-motorer kører længst på literen af alle hans biler.Sælger Peter Munkholm hos Stiholt har stået for levereingen af den nye tre-akslede trækker.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.