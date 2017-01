Norsk kampagne om lastbiler og børn slår i gennem på nettet

Tirsdag 10. januar 2017 kl: 08:46

Af: Redaktionen

Filmen er en del af en kampagne rettet mod både børn og voksne. I filmen møder vi en lastbilchauffør, der kommer kørende i sin store bil - og en lille pige, der går i sine egne tanker, mens hun bruger sin mobiltelefon. På et tidspunkt skal hun krydse en vej, og så går det galt - eller det kunne været gået helt galt, hvis det ikke var en film - en film, hvor budskabet er et vink og en opfordring til at være opmærksomme på hinanden, få øjenkontakt og give et vink.









