Drivlinen kører med 10 års garanti

Mandag 9. januar 2017 kl: 14:37

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye slamsuger er bygget op over en fire-akslet Scania G 490 LB8X2*6 med RECycler slamsugeraggregat fra J. Hvidtved Larsen A/S i Silkeborg. Den er udstyret med Scanias Opticruise gearkasse og har fuld luftaffjedring med vægt-måler på alle aksler. Førerhuset har premium fører- og passagerstole i læder, premium lydanlæg med integreret navigation, stort oliefyr med mere.Den nye lastbil, der er virksomhedens første nye Scania i mange år, er leveret i samarbejde med J Hvidtved Larsen A/S i Silkeborg, som har stået for opbygning og lakering.JK Kloakservice A/S er en sjællandsk virksomhed, der tilbyder rensning af kloakledninger, drænledninger, brønde, vejbrønde og meget mere. Til mange af disse renseopgaver benyttes slamsugere.