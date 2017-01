Klippekort får et sidste klip

DSB MINDER OM SIDSTE FRIST:

Mandag 9. januar 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen På DSB’s web-side kan man se, hvordan man gør, hvis man gerne vil have refunderet ubrugte klip på et DSB-klippekort.Interesserede kan læse mereDSB’s gældende tilbagebetalingsregler kan sesNogle trafikselskaber - eksempelvis Midttrafik og Sydtrafik - har også sidste klippedag for papklippekort 15. januar. Hos Midttrafik kan man også få refunderet ubrugte klip.Interesserede kan se mere her:Nordjyllands Trafikselskab har udfaset brugen af klippekort. Fristen for at få tilbagebetalt ubrugte klip, er overskredet.Trafikselskabet Movia på Sjælland har også udfaset klippekortet. Det skete i 2015. Her er sidste frist for at få tilbagebetalt ubrugte klip frem til og med 8. februar 2018.Så vidt vi her på transportnyhederne.dk kan se, kan man stadig købe og bruge klippekort på Bornholm.