Medbringertruck er kommet i en ny generation

Fredag 6. januar 2017 kl: 13:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Moffett er et globalt anerkendt og betroet mærke, og iI de seneste 30 år Moffett medbringertruck opbygget et godt ry og arbejdet på løbende at forbedre produkterne. Ved at lytte til kunder og have markedsindsigt er der aktuelt mundet ud i udviklingen af NX-modellenMoffett M4 NX har endnu mere fokus på ekstra sikkerhed, nemmere servicering og mere komfort til operatøren.Ved at gøre M4 NX så let som muligt sikres der, at operatørerne får maksimal nyttelast på deres køretøj. M4 NX kan effektivt bære mere end sin egen vægt.Sikkerhed er sat i føresædet - helt bogstaveligt. I sædet sidder en trykføler, så trucken kun kan startes, hvis man sidder i sædet og er spændt fast. Med funktionen Ground Start som standard, kan operatøren nu af- og påmontere M4 NX fra jorden, så hverdagen bliver nu endnu lettere.M4 NX kan afmonteres lastbilen og er klar til brug på mindre end 60 sekunder.Sawo peger på, at M4 NX medbringertrucken kan arbejde i meget snævre områder med begrænset bredde og højde. Afhængig af konfiguration kan M4 NX være så smal som 1.900 mm. Alle Moffett medbringertrucks er designet til at aflæsse leveringer hurtigt og effektivt, og levere godset præcist, hvor det er nødvendigt - eksempelvis på en mudret byggeplads eller på et centralt sted i byen.