Vejle-virksomhed styrker sin flytteforretning gennem opkøb

Fredag 6. januar 2017 kl: 12:59

Af: Redaktionen Box2day.dk, der blev etableret sidst i 2013 af den tidligere lastbilchauffør Brian Siig som en vognmandportal, har oplevet voldsom vækst, så den i dag ud over basen i Sønderborg også har udkørselsafdelinger i Aabenraa, Kolding og Aarhus.- Vi har tidligere haft et problemfrit samarbejde med Universal, og jeg er sikker på, at vi med denne aftale får de synenergier, vi søger, siger Brian Siig, der bliver driftschef hos Universal Flytteforretning.Alle box2day.dk’s medarbejdere indgår ligeledes i handlen.Hos Universal Transport & Flytteforretning udtrykker koncerndirektør Thomas Hjort stor tilfredshed, fordi styrkelsen af flytteforretningen samtidig er et led i en strategi om at vokse.- Vi ved fra vores hidtidige samarbejde, at de deler vores værdier, der blandt andet rummer høj kvalitet, og ydermere køber vi en kompetent leder, dygtige flyttefolk og gode kunder, siger Thomas Hjort.Hos Universal-ejer Brian Søgaard er der ligeledes glæde at spore, og han ser frem til, at flytteforretningen nu kan udvikle sig yderligere på et marked, hvor der primært fokuseres på Jylland og Fyn.- Med box2day.dk får vi, udover klassisk kvalitet, tilført nye, spændende kompetencer til vores virksomhed, hvilket vi naturligvis glæder os til, lyder det fra ejeren af Universal Flytteforretning.Interesserede kan nedenfor læse mere om, hvad vi her på transportnyhederne.dk tidligere har skrevet om box2day.dk: