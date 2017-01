Gardintraileren skal køre for en universal forretning

Fredag 6. januar 2017 kl: 12:40

Af: Redaktionen Den nye trailer har et letvægtschassis med længdevanger opsvejst i I-pro l med stærke tværvanger og forstærkninger.





Gardin-opbygningen har fast tag med presenning, seks forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder, 2.500 kg Zepro-lift med 2.000 mm stålplade, bund belagt med 28 mm hårdttræsplanker, 12 kæpstokke inklusiv magasin, to gange tretten binderinge i kantskinne og tre gabge seks 80 x 50 mm sokler som flugter på tværs. På siden er der monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse.





Traileren har tre nitons aksler med med skivebremser med liftaksel på tredie aksel og automatisk hæv/sænkefunktion. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.





Den nye gardin trailer er leveret af Anders Larsen hos Lastas Trucks Danmark.





Spejlkender vil kunne se, at trækkeren foran den nye trailer er en DAF. Vi har spurgt, om DAF’en også er leveret af Lastas. Det er den - leveret i juni 2015.





Universal Transport & Flytteforretning fik sin start i 1991 og har udviklet sig til en stor transportvirksomhed med en vognpark på godt 50 køretøjer og med lagerhotel. Firmaet beskæftiger sig med alle former for flytte- og transportopgaver i både ind- og udland. Universal Transport & Flytteforretning råder over en lagerkapacitet på 20.000 kvadratmeter samt en nybygget terminal på godt 8.000 kvadratmeter, som benyttes af en lang række danske virksomheder.











