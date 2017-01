Søfartsstyrelsen digitaliserer de søfarendes fartstid

Fredag 6. januar 2017 kl: 12:20

Af: Redaktionen Den nye løsning gør det nemt og hurtigt for den søfarende selv at indtaste sin fartstid, inden ansøgning om bevis. Man kan blandt andet selv se, om man har sejlet nok til at få fornyet sine beviser, ligesom man selv kan hente en opgørelse over al ens fartstid, hvis man for eksempel skal bruge den i forhold til ens arbejdsgiver.Med den nye digitale løsning bortfalder behovet for rederiernes indberetning af på- og afmønstringer af de søfarende. Søfartsstyrelsen fjernede derfor ved årsskiftet den obligatoriske indberetning af på- og afmønstringer for danske skibeSøfartsstyrelsen har også digitaliseret en lang række maritime blanketter. Man behøver derfor ikke længere at indsende papirblanketter til for eksempel erklæring om egenkontrol af fiskeskib eller ansøgning om fornyelse af certifikater til lodser. Der er også mulighed for at slette ens fritidsskib via digital blanket, hvis det ikke er pantsat.