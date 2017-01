Transportvirksomhed har åbnet et lærlingecenter

Fredag 6. januar 2017 kl: 11:25

Af: Redaktionen Med åbningen af lærlingecentret vil Universal Transport & Flytteforretning sende et klart signal om, at virksomheden prioriterer og tager hånd om de unges uddannelse i en branche med næsten 100 procents jobgaranti efter endt uddannelse.



- I transportbranchen er det en stor udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I vores virksomhed vil vi gerne tiltrække de dygtigste medarbejdere, men vi har også plads til unge mennesker, der har haft svært ved at finde deres plads på jobmarkedet og søger en læreplads som chauffør eller inden for lager og logistik, siger administrerende direktør i Universal Transport & Flytteforretning, Thomas Hjort.





Seks lærlinge er startet på lærlingecentret

Universal Transport & Flytteforretning har oprettet lærlingecentret i samarbejde med erhvervsskolerne, og i første omgang vil der være seks lærlinge tilknyttet uddannelsesforløbet.





Hver lærling får tilknyttet deres egen mentor, der med et indgående kendskab til virksomheden og branchen kan hjælpe lærlingen godt på vej fagligt. Samtidigt får lærlingene i uddannelsesforløbet tilknyttet en lærlingeansvarlig, der skal være med til at udvikle de unge mennesker på det personlige plan og sikre god trivsel på lærlingecentret.





- I lærlingecentret laver vi i samarbejde med erhvervsskolerne en udviklingsplan for den enkelte lærling med fokus på både det faglige, det sociale og den personlige udvikling. Lærlingene kommer rundt i hele virksomheden og prøver forskellige jobfunktioner af, så når de er færdiguddannede har de en god traditionel uddannelse kombineret med større faglighed og personlig indsigt, siger den HR-ansvarlige i Universal Transport & Flytteforretning, Marianne Moritz Thomassen.





Lærlingecentret er et stærkt udviklingsmiljø

Universal Transport & Flytteforretning har en vognpark på godt 70 biler i alle størrelser og 155 medarbejdere, der arbejder med alle former for transport og logistik. De mange og varierende arbejdsopgaver kræver dygtige medarbejdere, og med lærlingecentret tager virksomheden et nyt skridt for at tiltrække unge mennesker til branchen.





- Ved at skabe et godt udviklingsmiljø med plads til både faglige udfordringer og et stærkt socialt sammenhold, forventer vi, at Lærlingecentret tiltrække dygtige, unge mennesker til virksomheden, siger Thomas Hjort.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.