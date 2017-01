Dækproducent kører i byen med robust og alsidigt bybusdæk

Fredag 6. januar 2017 kl: 10:56

Firestone FS492 kort fortalt

Holdbar konstruktion med indbygget kantforstærkning giver langvarig ydeevne

Optimeret vejgreb under alle forhold takket være lameller i varierende dybde

M+S- og 3PSMF-mærkning garanterer pålidelige styre- og bremseegenskaber, også under vinterforhold

Robust og regummierings-venlig karkasse forlænger dækkets levetid yderligere

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er første gang, at Firestone har et bybusdæk i sit dækprogram. Det nye FS492-dæk er udviklet til at opfylde alle de vigtigste krav til bykørsel.- Skarpe sving, høje kantsten, hyppige opbremsninger, uforudsigelig trafik… for ikke at nævne vejret! Hos Firestone ved vi, at byen er et af de mest udfordrende køremiljøer. Med FS492 har Firestone udviklet et dæk, der leverer den høje sikkerhed og komfort, passagerer og chauffører kræver. Samtidig har vi forlænget dækkets levetid via regummiering, så vi øger oppe-tiden og kilometertallet og dermed sænker de samlede omkostninger pr. km for flåde-ejerne, siger Keld Andersen, der er salgs- og marketingchef Commercial Produkter hos Bridgestone Danmark.Firestone FS492 bybus-dækket har indbygget sidebeskyttelse for at modstå skæreskader, påkørsler og andre former for kantsten-relaterede skader. Dækside-slidindikatorer gør det nemt at se, når det er tid til at rotere dækkene. Og når tiden endelig kommer til at udskifte dem, er kan dækkets karkasse sendes tiil regummiering, hvilket er med til at øge dæklevetiden yderligere.Det nye Fireston-bybusdæk har lameller i varierende dybde, som forbedrer vejgrebet i vådt og koldt vejr. Dækkets M+S- og 3PSMF-markeringer vidner om dækkets helårskvaliteter og ydeevne under vinterforhold.Firestone FS492 bybus-dæk er tilgængeligt i strørrelsen 275/70R22.5.