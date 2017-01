Natleveringer øger effektiviteten

Fredag 6. januar 2017 kl: 10:30

Af: Redaktionen Der er store økonomiske, miljømæssige og sociale fordele ved at tillade natleveringer. Det er konklusionen i en omfattende undersøgelse i Stockholm, hvor leveringer med lastbiler normalt er forbudt fra klokken 22.00 om aftenen den ene dag til næste morgen klokken 06.00.Den omfattende undersøgelse, som har varet i to år, blev udført af Integrated Transport Research Lab på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Blandt deltagerne var blandt andet sen svenske lastbilproducent Scania, som bidrog til undersøgelsen med en lastbil, som kørte på biogas og var programmeret til at køre så støjsvagt som muligt. Lastbilen var udstyret med mikrofoner, der registrerede støjniveauet lige ved lastbilerne og ved de omkringliggende boliger.- Ved at måle støjniveauet omkring lastbilen kunne vi beregne støjforstyrrelsen både på gadeniveau og i de nærliggende lejligheder, siger Ragnar Glav, der er Technical Manager i Vehicle Acoustics hos Scania.Konklusionen på undersøgelsen er, at støjen fra lastbilerne - især fra dem med støjreducerende tiltag - giver færre forstyrrelser end støjen fra af- og pålæsningen.- Når man skal vurdere støjpåvirkningen fra natleveringer, er det vigtigt at tage baggrundsstøjen i betragtning, udtalte Romain Rumpler fra KTH i en relateret undersøgelse.Han konstaterede, at påvirkningen fra leveringerne var begrænset i områder med travle gader, mens påvirkningen var mere markant i stille beboelsesområder. Derfor var konklusionen, at natleveringer er uproblematiske i områder med støj, mens det vil kræve en større indsats i de stille områder. Ikke overraskende blev den eneste klage over støjen i de to år, undersøgelsen varede, registreret i et område, hvor der normalt er meget stille.Scanias lastbil var i drift hos engrosleverandøren af fødevarer Martin & Servera, som gennemførte to natlige leveringer til ca. 30 restauranter og hoteller i centrum af Stockholm. Disse kunder ville normalt få deres leveringer i dagtimerne.Det blev konstateret, at gennemsnitshastigheden var 30-60 procent højere uden for myldretiden i forhold til leveringer i dagtimerne. Chaufførerne kunne således gennemføre flere leveringer med kortere stoptider ved hver levering.- Med denne øgede effektivitet ville vognmændene kunne spare en ud af fem lastbiler, konkluderer Anastasios Koutoulos, som er forsker hos KTH.Byrådet i Stockholm vil nu se nærmere på disse konklusioner og fortsætte med at undersøge, hvilke skridt der skal tages for at forbedre mobiliteten og reducere forureningen og klimapåvirkningerne, mens effekten af den øgede støj også vil blive taget i betragtning.- Vi har nu en vigtig erfaring, som vi kan trække på, siger Elin Skogens fra byens kontor for trafikadministration.- Og de støjmæssige aspekter skal undersøges nærmere.Imidlertid har byen forlænget dispensationen for de to lastbiler, der deltog i undersøgelsen, og givet dispensation til endnu en lastbil.Scania forventer, at natlevering måske bliver tilladt, men før det kan ske, er der en række problemstillinger, der skal løses - inklusiv nye regulativer og håndhævelsen af disse.I Danmark fik brødfabrikanten Lantmännen Schulstad kort før jul leveret den første ud af tre Scania hybridlastbiler og kan nu transportere varer i døgnets ydertimer, da den kan køre på lydsvag el-drift ved ankomst til/fra aflæsningsstedet. Deres nye Scania P 320 DB 6x2*4 hybridlastbil er opbygget med kasse fra Schmitz Cargobull og lift fra Bär. Alle dele er ligesom lastbilen blevet PIEK-certificeret, som er en hollandsk certificering, der støtter udviklingen af støjsvage distributionsmåder. Med certificeringen af både lastbil, kasse og lift ligger støjniveauet under de maksimale 71 dB(A), det kræver at køre natkørsel i byzoner. Det betyder, at Lantmännen Schulstad fremover kan planlægge kørslen til nattetimerne og dermed undgå myldretrafik og forsinkelser.