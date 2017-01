Mild december krævede alligevel saltning mod glatte veje

Fredag 6. januar 2017 kl: 10:08

Af: Redaktionen Udkaldene blev foretaget fra Vejdirektoratets vintertjeneste i Aalborg. Her sidder medarbejdere og overvåger statsvejnettet og temperaturudviklingen i døgndrift. Og når der med stor sandsynlighed er udsigt til rim eller frysende våde vejbaner, bliver de vognmænd, der salter vejene for Vejdirektoratet, sendt ud med deres saltspredere.





- Der er måske mange der tror, at det slet ikke er nødvendigt at salte i en mild måned som december, men det er det faktisk, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.





- Vi salter naturligvis ikke lige så meget, som vi ville gøre i en hård vintermåned med frost og sne. Og vi overvejer hvert eneste udkald nøje. Men vi sender saltsprederne på gaden, når temperaturen ligger og vugger lige omkring frysepunktet, samtidig med at der er fugtighed i luften. Så er det vigtigt at salte for at undgå, at der dannes rim, eller at kørebanen fryser til, siger hun.





Vejdirektoratets vintertjeneste kalder som oftest saltsprederne ud om natten eller i de tidlige morgentimer, så vejene kan være sikre og farbare for morgentrafikanterne. Men der bliver også saltet i løbet af dagen, hvis vejrliget kræver det.





- Vores mål er at forstyrre trafikken mindst muligt. Derfor prøver vi at få afviklet saltningen, inden morgenpendlerne for alvor dukker op på vejene, og derfor er vores arbejde usynligt for de fleste af trafikanterne, siger Charlotte Vithen.





Samlet set brugte Vejdirektoratets saltbiler 3.660 ton salt i løbet af december måned. Det fordelte sig på det, der svarer til syv landsdækkende udkald af saltbilerne i løbet af hele måneden. Eftersom et landsdækkende udkald sender omkring 130 saltbiler på gaderne, så betyder det, at Vejdirektoratet havde godt 900 saltspredere ude at køre i december måned.





Til sammenligning blev saltbilerne kaldt ud til det, der svarer til 16 landsdækkende udkald i november, hvor der især i starten af måneden var hårdere vintervejr.





Man kan følge med i vejenes tilstand om vinteren på Vejdirektoratets trafikkort eller vinterapp. Her kan man få mange informationer om Vejdirektoratets vinterarbejde:

Man kan se, hvornår der senest er blevet saltet på statens veje og kommunens veje. For eksempel får vejene på trafikkortet en isblå farve, hvis de er blevet sneryddet eller saltet

Man kan se, om der er glatføre, eller om vejene er normalt farbare

Man kan følge saltsprederne og sneplovene via små ikoner, når de kører rundt på vejene



