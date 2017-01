Æ Vognmand i Lemvig trækker ny fire-akslet gardintrailer

Torsdag 5. januar 2017 kl: 11:34

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede gardintrailer, som Æ Vognmand Lemvig ApS, har taget i brug, har et letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Gardinopbygningen har forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder, bund belagt med 28 mm hårdttræsplanker, fire binderinge i for- og bagende, 13 sæt 2,5 tons binderinge i kantskinne og tre gange seks styk 80 x 50 mm sokler som flugter på tværs.Traileren er leveret med smøreanlæg ført ud på siden for tvangstyret fjerde aksel og fire ni tons aksler med skivebremser. Første og tredje aksel er løftbar, mens fjerde aksel er tvangsstyret. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg.