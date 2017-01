Messe viser masser af feriemuligheder

Torsdag 5. januar 2017 kl: 11:22

Af: Redaktionen - Igen i år præsenterer vi takket være de over 1.000 udstillere Skandinaviens største udvalg af ferieoplevelser, -inspiration, -udstyr og -destinationer. Vores vigtigste mål er at sende besøgende hjem med deres drømmeferier, masser af inspiration og alt det udstyr, de higer efter. Desuden er messen også en oplevelse i sig selv med masser af tilbud, konkurrencer og underholdning for både store og små, siger projektchef i MCH Anders Ladefoged Mortensen.



Ferie for Alle fylder alle 13 messehaller i MCH Messecenter Herning - det vil sige 60.000 kvadratmeter - og er delt op i fem områder: Udland, Danmark, Camping, Udeliv og Golf.





I de to store haller, som rummer "Udland", vil der være fyldt med rejsebureauer og turistkontorer. Desuden vil besøgende her, som det eneste sted i Danmark, finde Danmarks største charterbureauer samlet på et sted.





