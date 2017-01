Norsk lavprisflyselskab nåede nye højder

Torsdag 5. januar 2017 kl: 11:17

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I alt fløj 3,6 millioner flere passagerer med Norwegian i 2016 end året før. Norwegian fik leveret 21 fabriksnye fly og lancerede 34 nye ruter hovedsageligt i markeder som USA, Spanien og Storbritannien. På årsbasis var belægningen 88 procent, hvilket er en stigning på to procentpoint fra 86 procent i 2015.Norwegian fik også en række internationale priser og udmærkelser i 2016 på baggrund af afstemninger blandt flypassagerer. Blandt andet modtog selskabet to SkyTrax Awards for ’Europas bedste lavprisselskab’ for fjerde år i træk og ’Verdens bedste lavprisselskab på langdistance’ for andet år i træk.Årets sidste måned var præget af stor passagervækst og høj belægning. I december valgte 2.145.043 passagerer at flyve med Norwegian, hvilket var 20 procent flere end i samme måned forrige år. Kapacitetsvæksten (ASK) var på 29 procent og kapacitetsvæksten (RPK) på 31 procent i årets sidste måned. Belægningen var 84,6 procent, hvilket var 1,3 procentpoint mere end i december 2015.- Trafiktallene viser, at vores globale strategi er i færd med at manifestere sig, og at vores konkurrencekraft styrkes. Det er glædeligt, at stadig flere vælger at flyve med os – eksempelvis har flyene mellem Paris og flere byer i USA stort set været helt fyldte. Kort- og langdistanceruterne komplementerer hinanden på en god måde, hvor omkring 30 procent af vores passagerer på langdistance også benytter det europæiske rutenet på samme rejse, siger koncernchef Bjørn Kjos og fortsætter:- I december har rejselysten været stor både i Skandinavien, Europa og USA. Også vores caribiske ruter er blevet godt modtaget, særligt blandt vores amerikanske rejsende, som flyver fra Boston, New York og Baltimore/Washington til de fransk-caribiske øer Martinique og Guadeloupe.I alt gennemførte Norwegian 99,2 procent af de planlagte flyvninger, hvoraf 69 procent afgik på opsat rutetid.