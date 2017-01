RUT-systemet er en politisk narresut

VOGNMANDSORGANISATION:

Torsdag 5. januar 2017 kl: 10:28

transportnyhederne.dk

Af: Jesper Christensen - At der er nogle, som misbruger systemet, kan der næppe være delte meninger om. Men det er jo helt ude i hampen, at den manglende kontrol har åbnet en ladeport for dem, der ynder at snyde. Og jeg tror, tallet af snydere er steget voldsomt, siger Jens Groot.FDL rejser endnu en gang spørgsmålet om, hvornår de respektive myndigheder har tænkt sig at begynde at kontrollere at landets love bliver overholdt - også dem, der fortæller, hvornår man skal være registreret i RUT-systemet. FDL har i flere omgange forsøgt at skabe fokus på de manglende registreringer og kontrollen med systemet.- Brugen af RUT og kontrollen heraf er så ringe, at man næsten ikke tror sine egne øjne, siger Jens Groot, der fortsætter:- Hvor længe vil de kontrollerende myndigheder undlade at håndhæve registreringen i RUT. Det er en notorisk kendsgerning, at udenlandske lastbiler skal registerets i RUT. Men hvorfor håndhæver kontrolmyndighederne så ikke anmeldepligten i RUT?FDL’s Jens Groot forklarer, at vejgodstransport skal anmeldes, alle arbejdssteder skal registreres, og når det er godstransport, er der et læssested/sammenkobling, et aflæssested/frakobling, og de to arbejdssteder skal registreres.Jens Groot har tjekket, hvad der står i RUT-registeret under vejgodstransport med koden 49.41.- Det er lige før, man får noget galt i halsen. Beskedne18 registreringer, som alle er hos speditionsvirksomheder i Danmark. Men der er ikke registreret arbejdssteder for aflæsning. Eneste undtagelse for registrering er cabotage-godstransport. Al kombinations-transport i Danmark skal anmeldes og registreres i RUT. En kombinations-transport er en transport med lastbil før bane/skib eller efter bane/skib i specifik sættevogn eller container, og kun som godstransport, siger Jens Groot.Her på transportnyhederne.dk har vi fulgt Jens Groots søgning og kan se, at det er sparsomt med registreringer. RUT-registerets oplysninger går tilbage til 2011 og indeholder pr. dags dato 17 registreringer. De seneste fem er foretaget her i begyndelsen af året af det samme udenlandske firma og handler alle om transport til og fra kombiterminalen i Høje Taastrup vest for København.Jens Groot peger videre på, at ved søtransport kræves en sejltur på 100 kilometer vandvej, opstartet og afsluttet i EU.- Det betyder, at al godstransport i skibscontainere fra ikke EU lande er cabotage-godstransport. Løstrailerne fra Esbjerg, Aarhus, Fredericia og Aabenraa kan køres som kombinations-transport, men kun så længe, det er godstransport. Tomkørsel er her også at betragte som cabotage-kørsel, siger Jens Groot fra FDL. Han peger på, at eneste undtagelse for registrering i RUT er cabotage-kørsel.Interesserede kan tjekke oplysningerne