Dansk transportkoncern udvider sine logistikløsninger mellem Sverige og Italien

Torsdag 5. januar 2017 kl: 09:50

Af: Redaktionen - Købet af Italcargo udvider DFDS' nuværende logistikløsninger mellem Sverige og Italien og særligt forbedres vores partlæs- og premium-løsninger, siger Niklas Andersson, der er Head of Logistics i Sverige.Italcargo har siden 1998 leveret vejbaserede logistikløsninger mellem Sverige og Italien, herunder hellæs, partlæs og premium-løsninger. Det anvendte udstyr, primært trailere, er leasede og kørsel er udliciteret til eksterne vognmænd.Italcargo omsatte for 65 millioner svenske kroner (50 millioner danske kroner) i 2015/2016 og selskabet har fem ansatte.Italcargos aktiviteter vil komplementerer og styrke DFDS' nuværende logistikløsninger mellem Sverige og Italien. Flere trafikker vil særligt gavne partlæsløsningerne til kunder og Italcargos ekspressløsninger understøtter målet om at udbyde flere premium-løsninger.Købet forventes at opfylde DFDS' mål om et afkast på mindst 10 procent af den investerede kapital fra begyndelsen.Transaktionen indregnes med effekt fra 21. december 2016.











