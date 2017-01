Lastbilchauffør hjalp politiet med at standse personbil

Torsdag 5. januar 2017 kl: 09:37

Af: Redaktionen Endnu en politibil kom til og optog forfølgelsen af Mercedes’en, som kom til at køre bag en lastbil. Lastbilchaufføren sagtnede farten og tvang Mercedes’en ned i fart - og til sidst standsede den helt på motorvejen.





Føreren af den hurtigtkørende Mercedes viste sig at være en 16-årig dreng fra Korsør, som var i selskab med fire jævnaldrende kammerater. De blev alle anholdt, og den 16-årige - som af gode grunde ikke havde noget kørekort - blev sigtet for kørsel uden førerret. Da det viste sig, at han havde taget bilen uden tilladelse fra bilejeren, blev han også sigtet for tyveri af bilen.









De fem blev afhørt på politistationen i Slagelse, inden de blev løsladt. De sociale myndigheder blev også underrettet om sagen.



