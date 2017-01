Flemming har krog i Dolly

Onsdag 4. januar 2017 kl: 16:02

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dollyen har en trækhøjde på 675 mm, en skammelhøjde på 1.100 mm, og er leveret med et Wabco-bremseanlæg, to ni tons BPW-aksler med tromlebremser og luftaffjedring. Den tilladte totalvægt er på 18.000 kg.Anders Larsen hos Lastas Trucks Danmark har leveret dolly’en til Flemming Krogh A/S, der blev stiftet i 1969 og i dag drives af tre brødre i anden generation med en aktiv vognpark på 70 trækkende enheder og 100 trailere. Vognmandsvirksomheden er i dag en del af Danske Fragtmænd og har den daglige drift af fragtcentralen i Esbjerg og Holstebro.