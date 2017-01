- Jeg vil gerne tro, at det er den gode service

Onsdag 4. januar 2017 kl: 15:45

Af: Jesper Christensen Det med sælgeren får Kim Christensen til at forklare, som begyndelsen til denne artikel om selskabet, der har kørt i over 30 år på gader og veje i både Danmark og udlandet.- Det er et sats og lidt usædvanligt som busvognmand, siger Kim Christensen og forklarer, at den deltidsansatte sælger hos Midtbus Jylland A/S har været i gang i et halvt års tid. Hans opgave er dels at besøge eksisterende kunder, som ifølge Kim Christensen har været glade for at få besøg - dels at besøge potentielle kunder som eksempelvis større virksomheden og skoler for at gøre opmærksom på, at et pænt stort busselskab kan komme til et stoppested i nærheden af dem - endda helt op til deres hovedindgang.









Kim Christensen kan med et kik i bakspejlet også være glad for, at sælgeren har været rundt for at hilse på.





- Vores VIP-bus er ude at køre næsten hele tiden, fremhæver Kim Christensen og forklarer, at VIP-bussen, der “kun “ har plads til 40 personer, har en historie som bus for Brøndby’s superligahold i fodbold. Ud over at køre for fodboldklubber, kører den også for firmaer, der vil gøre lidt ekstra ud af busturen.









