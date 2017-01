Der er bud efter to typer minibusser

BUSLEVERANDØR:

Onsdag 4. januar 2017 kl: 15:43

Af: Mikael Hansen Minibusser eller liftbiler er to af de gængse betegnelser for enten små busser eller store biler - alle dog med kørestolslift. Det er standardkøretøjet til handicapkørsel og til mange andre typer specialkørsel. Hos Vagn Erik Hvid i Padborg opbygger man to typer af minibusser/liftbiler.Den skrabede model er beregnet til det meget konkurrenceprægede Flextrafik-marked. Her tæller prisen meget som første og vigtigste parameter. I princippet samme bil kan leveres som M1 - en personbil med 8 passagerpladser - eller som M2 - en mini bus med 9-15 passagerpladser. Vilkårene er vidt forskellige for M1 og M2, men bilen er den samme.Det skyldes en meget fleksibel indretning, hvor sæder kan tages ud eller sættes ind efter behov. Fleksibiliteten kommer blandt andet af gulvet, som både har indlagt varme og standardiserede ”beslag” til stole og kørestolefastgøring. Du kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 12 - 2016, som du frit kan hente her: Læse det online her: Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 11 - 2016, kan du hente det her:























Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.