Turistvognmanden sender service med rutebilen

Onsdag 4. januar 2017 kl: 15:36

Af: Jesper Christensen - Ja, vi begyndte at køre på ruterne i sommeren 2015, siger Kim Christensen, der er direktør og ejer af Midtbus Jylland A/S, der har et mindre garageanlæg på Herredsvejen i Bjerregrav - og et større i Aars et stykke vej længere nordpå.







Da han bød på kørslen, som Midtbus Jylland så senere vandt, kunne han konstatere, at der var sket en del siden, han som busvognmand sidst havde kørt rutekørsel. Dengang var der eksempelvis ikke noget, der hed Rejsekort.

Kim Christensen fortæller, at Midtbus Jylland vandt udbuddet af kørslen på de små ruter, som på det tidspunkt blev udført af blandt andet busselskabet Bent Thykjær.





