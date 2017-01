Fælles organisering af den kollektive transport på Sjælland er på plads

Onsdag 4. januar 2017 kl: 15:25

Af: Redaktionen - DOT sikrer, at kunderne i den kollektive transport på Sjælland og Lolland–Falster kun behøver én indgang til den kollektive transport, siger Lars Kaspersen, der er formand for DOT’s nystiftede bestyrelse og kommunikationsdirektør i DSB.DOT præger allerede i dag den kollektive transport på Sjælland og Lolland-Falster med trafikinformation, logo på tog, bus og metro, fælles kundecenterindgang, hittegodshåndtering, kampagner med videre. Selskabet driver også en fælles billet-app og et fælles informationsside på internettet.- Med etableringen af Interessentskabet har vi nået en vigtig milepæl i organiseringen og forankringen af det fremadrettede arbejde, siger Lars Kaspersen.DOT’s bestyrelse består af kundedirektør i Metroselskabet Rebekka Nymark, sekretariatschef i Movia Camilla Struckmann og kommunikationsdirektør i DSB Lars Kaspersen.Den daglige ledelse varetages af en sekretariatschef, og i løbet af 2017 forventes DOT at have i alt fem medarbejdere. Hertil kommer et antal projektmedarbejdere fra DSB, Movia og Metroselskabet.DOT er etableret som et interessentselskab (I/S), der med lige store andele ejes af Movia, Metroselskabet og DSB.