Amfetamin-smugleri gav fem års fængsel

Onsdag 4. januar 2017 kl: 14:47

Af: Redaktionen - De to mænd havde ad to omgange i 2016 smuglet amfetaminen til Danmark, hvor den skulle videreoverdrages til andre, siger anklager og advokaturchef Birgit Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.Herudover var den 45-årige også sigtet for besiddelse af 16,79 gram heroin og 767 valiumtabletter, mens den 37-årige var sigtet for at have modtaget 70 gram heroin - delvist med henblik på videreoverdragelse.- De to mænd blev dømt stort set efter sigtelserne, og det betød en fængselsdom på fem år for den 37-årige og ligeledes en fængselsdom på fem år for den 45-årige, siger Birgit Nielsen, der oplyser, at de to mænd modtog deres domme.