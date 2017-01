Scania Danmark får ny salgskonsulent med mange år bag sig

Onsdag 4. januar 2017 kl: 12:33

Af: Redaktionen Per Mogensen, der er 63 år, har en lang karriere indenfor transportbranchen, hvor han kom i lære som reservedelsekspedient i 1968. I 1986 skiftede han karrierevej og blev salgskonsulent - de seneste 11,5 år har han været ansat hos Nyscan a/s.Skiftet er sket i forbindelse med Nyscan A/S ved årsskiftet stoppede som autoriseret Scania-forhandler. Per Mogensen er ved årsskiftet startet i salgsafdelingen hos Scania Danmark A/S med base hos Nyscan i Vordingborg.- Jeg har interesseret mig for store biler, der kører på diesel, siden jeg var otte år. Derfor glæder det mig meget, at jeg kan fortsætte med at sælge lastbiler, siger Per Mogensen.