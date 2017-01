Scania kørte frem med busserne

Mærke 2016 2015 Ændring, Antal

Antal Andel Antal Andel

Scania 161 37,30% 17 5,50% 847,10% Iveco 104 24,10% 62 20,10% 67,70% Volvo Busser 46 10,60% 79 25,60% -41,80% Mercedes-Benz 41 9,50% 49 15,90% -16,30% Setra 28 6,50% 23 7,40% 21,70% MAN 18 4,20% 6 1,90% 200,00% Solaris 18 4,20% - - 100,00% Irizar 6 1,40% 7 2,30% -14,30% Neoplan 5 1,20% 2 0,60% 150,00% Linkker 2 0,50% - - 100,00% Ebusco 1 0,20% - - 100,00% Isuzu 1 0,20% - - 100,00% VDL Bus 1 0,20% 1 0,30% - Güleryüz - - 3 1,00% -100,00% Irisbus - - 1 0,30% -100,00% VDL - - 59 19,10% -100,00% Total 432 309 39,80%

(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)

Af: Jesper Christensen I faktiske tal fik Scania nyregistreret 161 busser over 12 ton og fik som ovenfor nævnt en markedsandel på 37,3 procent. Iveco fik nyregistreret 104 busser over 12 ton og opnåede dermed en markedsandel på 24,1. Volvo Busser, der var nummer et i 2015, kom med 46 nyregistrerede busser over 12 ind på tredjepladsen i 2016.Mercedes-Benz kom ind på fjerdepladsen med 41 nyregistrerede busser over 12 ton. I 2015 var tallet 49, hvilket dengang rakte til en tredjeplads.Setra, der sammen med Mercedes-Benz er en del af Daimler-koncernen, fik nyregistreret 28 nye busser i 2016 mod 23 i 2015.Konkurrenterne hos MAN fik nyregistreret 18 nye busser i 2016 mod 6 i 2015. Dermed kunne MAN rykke op i rækkerne til en sjetteplads med samme antal nyregistrerede busser som Solaris på syvendepladsen. I 2015 var Solaris ikke med på listen.I nedenstående tabel kan man se fordelingen af nyregistrerede busser i 2016 sammenholdt med 2015.Det totale marked for busser over 12 ton endte på 432 - 123 flere end i 2015, hvilket svarer til en fremgang på 39,8 procent.