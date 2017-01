Onsdag 4. januar 2017 kl: 10:12

Af: Redaktionen Samlet fik Volvo Trucks nyregistreret 1.359 lastbiler over 16 ton i løbet af 2016 mod 1.102 i 2015. Scania fik nyregistreret 1.145 i 2016 mod 1.153 i 2015. MAN på tredjepladsen fik nyregistreret 760 i 2016 mod 782 i 2015. For Mercedes-Benz på fjerdepladsen endte 2016 på 707 mod 719 i 2015.



Mærke 2016 2015 Ændring i procent

Antal Andel Antal Andel

Volvo Trucks 1359 29,80% 1102 25,40% 23,30% Scania 1145 25,10% 1153 26,60% -0,70% MAN 760 16,70% 782 18,00% -2,80% Mercedes-Benz 707 15,50% 719 16,60% -1,70% Iveco 322 7,10% 339 7,80% -5,00% DAF 204 4,50% 179 4,10% 14,00% Renault Trucks 56 1,20% 62 1,40% -9,70% Total 4553 4336 5,00%



(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)



Iveco på femtepladsen fik nyregistreret 322 i 2016 mod 339 i 2015. DAF - det andet lastbilmærke med fremgang sidste år, fik nyregistreret 204 nye lastbiler over 16 ton i 2016 mod 179 i 2015. Renault Trucks endte på 56 nyregistrerede lastbiler i 2016 mod 62 i 2015.Det skal for en god ordens skyld nævnes, at ovennævnte tal dække lastbiler indregistreret i Danmark. Tallene siger ikke noget præcist om, hvor mange lastbiler de danske forhandlere har leveret til kunder - danske eller udenlandske - der har indregistreret bilerne i andre lande.