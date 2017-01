Vi er utrolig glade for den tillid, som kunderne har vist os

VOLVO TRUCKS’ DANSKE DIREKTØR EFTER 1. PLADS:

Onsdag 4. januar 2017 kl: 09:55

Administrerende direktør Lars Bo Larsen, Volvo Group Trucks Danmark.

Af: Redaktionen Totalmarkedet for lastbiler over 16 tons i Danmark blev sidste år på 4.553 biler, hvilket er en lille stigning på 5 procent i forhold til 2015.- Vi er utrolig glade for den tillid, som kunderne har vist os, og for at de har taget så godt imod vores innovative produktnyheder såsom I-Shift med krybegear og opdaterede commonrail-motorer, siger administrerende direktør hos Volvo Group Trucks Danmark, Lars Bo Larsen, der peger på, at en anden vigtig årsag til det gode resultat ligger også i forhandlernetværket.- Det gør et fremragende arbejde med at servicere og levere biler til kunderne. I 2017 vil vi selvfølgelig endnu en gang gøre vores bedste for at leve op til kundernes forventninger, og vi glæder os især til at møde eksisterende og nye kunder på Transportmessen i Herning, iger Lrs Bo Larsen.