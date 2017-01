Russisk sættevognstog manglede et hjul

Tirsdag 3. januar 2017 kl: 12:27

Af: Jesper Christensen En anden lastbilchauffør havde kontaktet politiet i Dortmund og fortalt om lastbilen, der kørte på motorvejen med omkring 40 km/t og med katastrofeblinket tændt. Politiet fik ledt sættevogstoget fra motorvejen og ind i et industriområde, hvor politiet kunne konstatere, at sættevognen manglede et hjul på den midterste aksel i højre side - og at bremsesystemet var defekt på grund af en skade. Politiet konstaterede også, at trækkeren i højre side have et for bredt hjul. Politiet antager, at trækkeren var punkteret - og at chaufføren ikke havde et passende reservehjul. Han havde derfor taget et reservehjul fra sættevognen og monteret på trækkeren. Da han punkterede endnu en gang - og manglede et reservehjul - tog han simpelthen hjulet af.Politiet kunne også konstatere bremsefejl på sættevognen i venstre side, hvor fælgende var belagt med metalstøv på grund af nedslidte og defekte bremseklodser. Ifølge politiet var der en del rust, så fejlen har været der i nogen tid.Derudover konstaterede politiet bremsefejl på flere andre hjul - blandt andet hørbare utætheder. Politiet forbød chaufføren at køre videre, ind til fejlene var udbedret. Politiet beslaglagde sættevognens nummerplader og papirerne på lasten.Men alligevel kunne politiet i byen Bautzen 30 december standse sættevognstoget endnu en gang, da det var på vej mod den polske grænse - med hjemmelavede nummerplader.