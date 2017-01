Meget skal rettes op på i 2017

NYTÅRSUDTALELSE FRA FDL

Tirsdag 3. januar 2017 kl: 11:55

Vi kan heller ikke følge dem, der inden for transport-branchens område påstår det samme. Det er i hvert tilfælde ikke nogen, der selv udfører transporterne, men nogle der bare formidler transporterne.



FDL og vores medlemmers oplevelse af markedssituationen/markedsvilkårene er desværre denne, og i øvrigt den reelle virkelighed, at den del af transportkagen, som serveres for vognmanden nederst på transporterhvervets rangliste - de selvkørende, og dem, der ligger i laget lige over/den selvstændige vognmand med lønnet personel - mere og mere bærer præg af alt andet end selvstændighed. Nærmere tvangsarbejde ofte til under kostpris, hvis kravet om en overenskomstdækkende løn, indeholdende feriepenge, sh-bidrag og pension til vognmanden og chaufføren skal opfyldes og overholdes.



Så uden at være udpræget negativ, nærmere realist, kan vi konstatere, at 2016 ikke bragte os tættere en kontrollerbar løsning med den unfair konkurrence, som de rigtige danske vognmænd (gule plader og overenskomstlønnede chauffører) møder fra den systematiserede dansk-styrede cabotage-aktivitet. Lovlig såvel som ulovlig. 2016 var heller ikke året, hvor en vis del af vore danske kollegaer løb tør for ny og iderig nyskabelse i disciplinen “brug af overophedede, eksterne chauffør, førerkort tilhørende gud og hver mand”.



Denne aktivitet synes endog at være stigende, så den i dag ikke bare er forbeholdt en vis del af branchen, men også konstateret anvendt hos de mere “pæne vognmand”.



Selv om man er total tilhænger af det retssamfund, vi lever i Danmark, kunne man i sit stille sind fristes til at ønske, at overtræderne af ovennævnte ikke altid fik de allerbedste forsvarsadvokater. Vi oplevede desværre heller ikke et afgørende opgør/ændret praksis med fortolkning af bagatel-grænserne ved overtrædelse af køre-hviletidsreglerne. Lovgiverne fortolker reglerne på en måde, så man stadigt finder det rimeligt, at en chauffør/vognmand må holde banale hvil ganske få kilometer og minutter fra hjemmet. Små overtrædelser, som ikke bringer færdselssikkerheden i fare.



De små biler under 3.500 kg drøner stadig væk der ud ad i fuld fart lige ind i 2017. Det burde der også gøres noget ved. Selv om ønskesedlen for 2017 allerede er lang med ovennævnte uløste opgaver, har FDL nye ønsker, der trænger sig på. Ud over at få sat endnu mere turbo på de nævnte områder, vil det være ønskværdigt at lovgiverne, de store arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger tog udgangspunkt i, at det arbejdsmarked og det erhvervsliv, hvis allerstørste omkostning alle skal foreholde sig til, i den næste overenskomstperiode forholder sig til anno 2017 - og ikke 1899.



Danmark har brug for arbejdsmarkedsparter, der respekterer og garanterer overholdelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse af 2006, der sikrer danske lønmodtageres /arbejdsgiveres ret til frit at organisere sig. Eller ikke organisere sig. Det er urimeligt, at virksomheder, der ellers har orden i tingene, skal opleve at blive chikaneret af arbejdstagerorganisationer såvel som arbejdsgiverorganisationer. Så det bliver ikke opgaver, der kommer til at mangle i 2017. Nok nærmere tid og vilje til at lykkes med det.



Med ønsket om at branchen i fællesskab måtte lykke med at opnå afgørende resultater på så mange af ovennævnte opgaver som muligt ønsker FDL medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere et rigtigt Godt Nytår.





Christian Jensen, formand

Af: Redaktionen Christian Jensen skriver videre: