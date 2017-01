Københavns Kommune vil fortsætte genopretning af vejene i 2017

Tirsdag 3. januar 2017 kl: 11:18

Af: Redaktionen I løbet af 2017 vil Københavns Kommune lægge ny asfalt på cykelstier og veje, bedre fremkommeligheden for de gående og mindske støjen fra biltrafikken. Københavns Kommune har af to omgange i efteråret 2016 afsat samlet over 268 millioner kroner til området.Allerede med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev der afsat 208,5 millioner kroner. Ved at skabe et team med fokus på helhedsgenopretning er det lykkedes Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde effektivt, og det har betydet, at man alene i 2016 har kunnet sætte punktum for en række omfattende projekter.



- Forvaltningens dygtige medarbejdere har vist, at hvis vi politisk afsætter beløbene til helhedsgenopretning, så skal forvaltningen nok eksekvere og komme i mål. Det er omfattende og imponerende arbejder, de når på så kort tid, og det er noget, som kommer københavnerne til gode. Helhedsgenopretning af København er et langt, sejt træk, men vi formår at gøre generne så små som muligt lokalt, når vi ordner det hele på én gang, siger Morten Kabell, der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.





Helhedsgenopretning sparer penge

Alene i 2016 har forvaltningen taget hånd om Valby Langgade, Frederikssundsvej og Roskildevej, som alle er centrale færdselsårer med mange tusinder af trafikanter dagligt. Ved siden af disse er også Stubmøllevej i Sydhavn blevet helhedsgenoprettet, mens arbejdet med genopretning af brønde, fortove og cykelstier i byen også er fortsat ufortrødent. Helhedsgenopretning er efter Morten Kabells mening en økonomisk effektiv genopretningsmetode, og derfor er investeringerne i pengene værd.





- I stedet for at lappe byen, når hullerne opstår, skal vi have løftet København til en nutidig standard. Vores indsats i år viser tydeligt, at det er pengene værd, selvom der er tale om store beløb. Vi har stadig et stort arbejde foran os, men erfaringen viser med al tydelighed, at der er tale om rettidig omhu, når vi prioriterer helhedsgenopretningen af København. Vi har simpelthen ikke råd til at vente, siger Morten Kabell og fortsætter:



- Helt kort sagt kan man sige, at jo dårlige tilstanden er, jo dyrere bliver genopretningen. Hvis vi ikke skrider ind nu, bliver prisen markant højere, mens københavnerne vil opleve en infrastruktur i forfald. Derfor har vi afsat over 268 millioner kroner til at forbedre fremkommeligheden og sikkerheden gennem en genopretning af fortove, cykelstier og veje og samtidig nedbringe vejstøjen flere steder. Dermed sørger vi for et mærkbart løft af vores vej- og stisystemer, som københavnere kan nyde godt af i mange år, siger Morten Kabell.





Helhedsgenopretningen betyder, at kommunen arbejder fra facade til facade. Det betyder, at både kørebaner, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbrønde bliver renoveret. Samtidig sørger kommunen for at sætte høje kantsten, så vand fra vejbanen ikke løber ind i kældrene hos beboerne. Byen gøres også mere tilgængelig for ældre og folk med handicap ved at benytte fliser med knopper i overfladen ved fodgængerovergange og busstoppesteder, så blinde og svagtseende bedre kan orientere sig.







Fakta

Genopretningsprogrammet blev iværksat i 2013 og strækker sig over ti år. Indtil nu er der bevilliget 1,337 milliarder kroner til genopretning, men der er behov for yderligere 1,523 milliarder kroner budgetmidler, hvis alle programmets projekter skal nå i mål

I alt skal 277 km kørebanestrækning genoprettes inden udgangen af 2022 – heraf kan ca. 50 km renoveres for vedligeholdelsesbudgettet, mens det er nødvendigt med anlægsmidler for at genoprette de øvrige 227 km

Mange kørebanestrækninger har passeret det økonomisk optimale tidspunkt for genopretning - og antallet stiger. Derfor er det nødvendigt at prioritere, hvilke af kørebanestrækningerne, der skal genoprettes først

På strækninger med over 2000 biler i døgnet og en hastighed på over 40 km/t bliver der lagt støjreducerende asfalt. For naboerne til disse strækninger vil det betyde, at støjen falder svarende til at en tredjedel af trafikken fjernes fra vejen

Der er bevilget midler til genopretning i to omgange i efteråret 2016. I Budget 2017 blev der afsat 140,2 millioner kroner til en målrettet indsats til specifikke nedslidte vejstrækninger. Ved siden af afsætter kommunen årligt 128 millioner kroner, som frigives i Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme, og dermed er det samlet set sat over 268 millioner kroner af til at få gjort noget ved de nedslidte veje, cykelstier og fortove med mere i Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltniingen tager i 2017 hul på helhedsgenopretning ved:

Utterslevvej/Rådvadsvej

Amager Boulevard (Langebro-Amager Fælledvej)

Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)

Frue Plads

Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtemagerstien)

Ved Vesterport

Højbro

Gangtunnel under Sølvgade ved Rigensgade

Gangtunnel under Jagtvej ved Stevnsgade

Englandsvej (Lygtemagerstien-kommunegrænsen til Tårnby)

Dele af H.C. Andersens Boulevard

Gyldenløvsgade

Jarmers Plads

Nørre Voldgade ved Ørstedsparken

St. Kanikkestræde

Frederiksholms Kanal

Folehaven

Enghavevej (genopretning af kørebane – Vigerslev-Sydhavns Plads)

Bro for Rovsinggade over Lersø Park Allé

Prinsens Bro

Bryghusbroen

Gang/cykeltunnel under Peder Lykkes Vej ved Tingvej

Teknik- og Miljøforvaltniingen tager i 2017 hul på helhedsgenopretning ved:

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.