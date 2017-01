Danske Busvognmænd kritiserer taxiudspil

Onsdag 4. januar 2017 kl: 08:00

Taxi til fremtiden

Svækkede krav

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med regeringens forslag til afregulering af taxibranchen,, er der et ensidigt fokus på den traditionelle taxikørsel. Man overser, at persontransporterhvervet også er leverandør til handicap- og specialkørslen, hvor landets svageste borgere (børn, personer med handicap, patienter, ældre m.fl.) har krav på en professionel befordring med høj faglighed og kvalitet hos både vognmand og chauffør. Det skriver Danske Busvognmænd i foreningens digitale nyhedsbrev.Dette er til trods for, at cirka 50 procent af omsætningen blandt de nuværende transportvirksomheder, der er omfattet af den nuværende taxilov (taxi, sygetransport og, offentlig servicetrafik) ligger indenfor handicap- og specialkørsel for kommuner og trafikselskaber.Der er desværre lagt op til markante svækkelser af kravene til det faglige niveau hos både vognmænd og chauffører i regeringens oplæg:-Vi kan ikke se for os, at de transportvirksomheder, der etableres på baggrund af de nye forudsætninger i Taxi til fremtiden, kan løse opgaver med handicap- og specialkørsel for det offentlige. Uanset hvor vi kigger hen i vores branche, er der fokus på nye standarder, opkvalificering af medarbejdere og professionalisering af sektoren. Regeringens forslag er på det punkt helt ude af trit med sektorens behov, udtaler direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.Der er ifølge Danske Busvognmænd mange gode elementer i Taxi for fremtiden, men der skal rettes op for at sikre fagligheden og professionaliseringen hos både vognmænd og chauffører.