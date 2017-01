Mekanikere etablerer sig som vognmænd

Mandag 2. januar 2017 kl: 10:54

hvilke lastbiler er de mest egnede til virksomhedens transporter

skal man købe nyt eller brugt

skal der tilkøbes service- og reparationsaftaler

hvem skal finansiere lastbilerne

Af: Redaktionen Med en nyetableret vognmandsforretning er der mange ting, man skal tages stilling til - eksempelvis:De mange spørgsmål og mulighe løsninger var på dagsordenen, da de to fætre med Scania-baggrund holdt et møde med Scanias salgskonsulent Morten Brøcher. Efter en beregning af totalomkostningerne faldt valget på to nye tre-akslede Scania R 450 6X2-trækkere med highline-førerhus samt hydraulik og aluafdækning til kørsel med tip- og walking floor trailere.De nye Scania’er er malet gule på fabrikken i den farve, som de to vognmænd ønskede sig, så de ikke skulle forbi en maler først.I de nye Scania er der monteret Communicator-bokse, og med dem følger muligheden for ekstra services. For eksempel kan fætrene selv følge brændstofforbruget via de rapporter, som sendes til dem via email hver måned.Fætrene Andersen Transport ApS i Vildbjerg har valgt at tilkøbe tilpassede serviceaftaler med udvidet drivlinedækning på 10 år for dermed at undgå uforudsete driftstop og udgifter de næste mange år.